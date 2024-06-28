شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو.. الشحات وعبد القادر وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الاهلى نظيره فاركو فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا".

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.