شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأخير لموديست مع الأهلى اليوم أمام فاركو قبل حزم حقائبه والرحيل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي للظهور الأخير مع المارد الأحمر أمام فاركو فى السابعة مساء اليوم الجمعة بالدوري المصري

وأنهى مسئولو النادي الأهلى إجراءات إنهاء عقد اللاعب بنهاية يونيو الجاري، حيث تم رفض فكرة تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين ليستمر مع الفريق لنهاية الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ36 عاما شارك مع الأهلي فى 27 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع أربعة، وتوج مع المارد الأحمر بثلاث بطولات هى كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات ومفاوضات بين الأهلي ووكيل أعمال المهاجم الفرنسي تم خلالها الإتفاق على جميع تفاصيل إنهاء العقد وحصول المهاجم الفرنسي على جميع مستحقاته المالية ومكافآته دون تأخير ليُسدل الستار عن مشوار اللاعب الذي إنتقل للأهلي الصيف الماضي في صفقة إنتقال حر عقب انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

وانضم موديست للأهلي مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حرو ولكنه لم يثبت أوراق اعتماده بالقميص الأحمر ليتم الاستقرار على توجيه الشكر وعدم الرحيل، حيث كان ينص العقد المبرم بينه وبين الأهلي على التوقيع لمدة موسم واحد قابل للتجديد تلقائي حال وصول نسبة مشاركة اللاعب إلى 75% من عدد المباريات، وهو ما لم يتحقق.