شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة لحاق الجزيرى وشيكابالا وفتوح بمباراة الزمالك أمام سيراميكا غداً والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيرى، ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، من مواصلة الغياب وصعوبة اللحاق بمباراة الفريق أمام سيراميكا، المقرر لها غداً، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

ويخوض ثلاثى الزمالك تدريبات تأهيلية للتعافى من الإصابة التي لحقت بهم وأبعدتهم عن المشاركة في مباريات القلعة البيضاء الماضية، حيث يعانى شيكابالا من إصابة على مستوى العضلة الأمامية، ويشكو الجزيرى من الخلفية، بينما تعرض فتوح للإصابة فى الكاحل.

ويضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم، الجمعة، الرتوش النهائية على خطة عبور سيراميكا، المقرر لها فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق سيراميكا، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، والتقدم فى جدول الترتيب.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى سيراميكا وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.