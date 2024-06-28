يورو 2024 : فيل فودين يعود الى معسكر منتخب انجلترا بألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - عاد صباح الجمعة نجم منتخب انجلترا فيل فودين الى معسكر منتخب الاسود الثلاثة في المانيا بعدما غادر المعسكر عقب مباراة انجلترا الاخيرة امام سلوفينيا والتي انتهت بالتعادل السلبي متجها الى انجلترا لمتابعة ولادة زوجته .

وعاد فيل فودين الى معسكر المنتخب الانجليزي بعدما اطمئن على وصول مولوده الثالث الى الحياة واستعدادا لمباراة انجلترا امام منتخب سلوفاكيا في الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024 واستقبل لاعبو المنتخب الانجليزي العائد فيل فودين بالتهاني لقدوم مولوده الثالث و قاموا بعمل احتفالية صغيرة لتهنئة الاعب كما هنىء جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي فيل فودين متمنيا له التوفيق في حياته الخاصة .

من ناحية اخرى تواصل استعداد المنتخب الانجليزي لخوض مواجهة سلوفاكيا حيث اكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب الاسود الثلاثة رفضه التام لما يتردد حول سهولة طريق منتخب انجلترا نحو المباراة النهائية للبطولة مشيرا الى ان كل المنتخبات المتأهلة الى الدور ثمن النهائي قوية ولديها الحق في الطموح الى الوصول نحو المباراة النهائية دون النظر لاي اعتبارات اخرى مشيرا الى ان منتخب انجلترا سيلعب كل مبارياته بنفس القوة وبنفس التركيز مطالبا مشجعي المنتخب الانجليزي بضرورة التخلي عن مهاجمه لاعبي المنتخب والجهاز الفني في الوقت الحالي .