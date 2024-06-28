قندوسي يرد على إتهامه بإفساد إنتقال بلعيد إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال أحمد قندوسي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بيانًا رسميًا تعلن فيه رفع قضية ضد أحد البرامج؛ بسبب ما وصفته بالإدعاءات الكاذبة حول تسبب قندوسي في فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى الفريق الأحمر في الموسم الجديد.



وجاء نص البيان على النحو التالي:

"نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم من الاتهامات الباطلة التي وجهت ضد لاعبنا أحمد قندوسي، والتي تدعي كذبًا بأنه السبب في فشل انتقال اللاعب زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي".

"نود التأكيد وبأقوى العبارات على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب أحمد قندوسي كان من أكبر الداعمين لزين الدين بلعيد، وكان محفزًا له للانضمام إلى النادي الأهلي".

"إن نشر مثل هذه الأكاذيب والافتراءات يعد تشويهًا متعمدًا لسمعة اللاعب، ونعتبره هجومًا غير مبرر على نزاهته ومصداقيته".

"كما أننا نشعر بالفضول الشديد لمعرفة الدليل القاطع الذي يعتمد عليه ذلك الشخص في اتهاماته الباطلة، نتمنى أن يكون لديه أدلة غير قابلة للدحض، لأنها ستكون مفاجأة لنا وللجميع!"

"بناءً على ذلك، نعلن عن نيتنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد الشخص الذي قام بنشر هذه الاتهامات الزائفة، وكذلك ضد أحد البرامج لنشرهم هذه الأكاذيب دون تقديم أي دليل ملموس".

"سنتابع هذه القضية بكل جدية وحزم، وسنقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه تشويه سمعة لاعبينا أو المساس بهم قانونيًا، لن نتسامح مع أي محاولة للإضرار بسمعة لاعبينا أو التأثير على مسيرتهم الرياضية".

"نحن مصممون على حماية حقوق لاعبينا بكل الوسائل المتاحة، ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة قانونية لضمان ذلك".