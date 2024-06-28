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تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى.. ثنائي في الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

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وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى : احمد صبحى 
خط الدفاع : سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، ايمن اشرف، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو 
خط الوسط : محمد فتحى، احمد النادرى، محمد هلال 
خط الهجوم : ياو انور، اسامة فيصل 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى اكا، امير مدحت، احمد مدبولى، موسي فراوى، جريندو

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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