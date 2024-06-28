معتمد جمال يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب التشكيل الأساسي لذئاب الجبل استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي والمقرر لها عصر اليوم الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان وذلك في إطار منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويخوض المقاولون المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد علاء – أحمد مودي – أمير عابد – جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي – محمد مجلي – عمار حمدي.

خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم - عماد ميهوب.

ويذكر أن المقاولون العرب يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.