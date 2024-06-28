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موقف مجلس الزمالك من استكمال الدوري بعد انتهاء الجلسة منذ قليل.

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن انتهاء حلسة الزمالك التي انعقدت طوال أمس، لتحديد الموقف النهائي، من استكمال .

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وقال الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس، أن مجلس الزمالك أنهى جلسته المنعقدة لتحديد موقفه من استكمال الدوري منذ قليل.

وأشار عبدالناصر زيدان إلى أن مجلس الزمالك سيصدر بيانا توضيحيا بشأن موقفه من المشاركة في مسابقة الدوري المصري.

وأردف، الموقف سيتضح أمام الجميع خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الزمالك متخوف من عدم حصوله على الرخصة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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