موقف مجلس الزمالك من استكمال الدوري بعد انتهاء الجلسة منذ قليل.

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن انتهاء حلسة الزمالك التي انعقدت طوال أمس، لتحديد الموقف النهائي، من استكمال الدوري المصري.

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وقال الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس، أن مجلس الزمالك أنهى جلسته المنعقدة لتحديد موقفه من استكمال الدوري منذ قليل.

وأشار عبدالناصر زيدان إلى أن مجلس الزمالك سيصدر بيانا توضيحيا بشأن موقفه من المشاركة في مسابقة الدوري المصري.

وأردف، الموقف سيتضح أمام الجميع خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الزمالك متخوف من عدم حصوله على الرخصة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية.