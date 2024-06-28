"وقت تقول الحقيقة وآخر حسابات أخرى".. عدلي القيعي يرد على تصريحات ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استعرض برنامج "ملك وكتابة"، الذي يقدمه عدلي القيعي و إبراهيم المنيسي على قناة النادي الأهلي، تصريحات سابقة لـ أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

وقال ميدو عبر برنامجه المذاع عبر قناة المحور: "أن يكون الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا شيئا عاديا، يحتاج الكثير من العمل، ومجهود كبير وتضحيات من الإدارة، وذكاء في التخطيط والتطوير، من راجل زملكاوي إذا كانت جميع منظمات كرة القدم في مصر مثل الأهلي وتفكيره، مصر فستكون في مكان آخر".

وأضاف في حلقة أخرى، عن تصريحات سيد عبد الحفيظ: "الأهلي قوي وجامد زي ما أنت بتقول؟ حلو أعطي فرصة للناس الأخرى تحصل على فلوس وتنافس، ونرى بعدها إذا كنت جامدا أم لا".

ورد عدلي القيعي على تصريحات ميدو السابقة عبر برنامج "ملك وكتابة"، قائلا: "هل سمعتم كلمة واحدة من التصريحات الأول تدل على مجاملة النادي الأهلي؟، كل ما قاله ميدو من عناصر قوة الأهلي وتفوقه، وكرر الكلمات التالية أنا راجل زملكاوي والجهد والنظام والاستقرار وجهود أبنائه".

وأضاف: "ميدو عندما يكون في وقت يتذكر أنه لاعبا محترفا ولديه مسؤولية أن يذكر الحقيقة ويعلم الأجيال الصحيح من الخطأ، ووقت آخر يكون لديه حسابات أخرى ويغازل شئ، يبدأ يقول "سيبني أكسب، لما أنت قوي أوي كده"، أنت من تقول إنني قويا وعرضت أسباب قوتي".