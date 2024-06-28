"بعد ولادة ابنه الثالث".. أول ظهور لفودين في تدريبات إنجلترا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عاد فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى معسكر منتخب إنجلترا في ألمانيا، بعد ولادة نجله الثالث من صديقته ريبيكا كوك.

وظهر فودين لأول مرة في تدريبات معسكر إنجلترا، اليوم الجمعة، إذ نشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لفودين خلال معسكر المنتخب.

وكان فودين غادر معسكر منتخب بلاده في أمم أوروبا "يورو 2024"، بعد التعادل مع سلوفينيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، يوم الثلاثاء الماضي، ليشهد ولادة طفله الثالث.

وفي أبريل الماضي، أعلن فودين وصديقته، انتظار طفلهما الثالث، ونشر الثنائي عبر حسابهما الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورا للاحتفال جمعتهما مع، ابنهما روني (5 أعوام)، ابنتهما ترو (12 شهرا).