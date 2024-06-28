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في مشاركته الأولى.. مدرب منتخب جورجيا يتحدى إسبانيا قبل مواجهة دور الـ16

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدى الفرنسي ويلي سانيول المدير الفني لمنتخب جورجيا، منتخب إسبانيا، قبل مباراتهما في دور الـ16 من يورو 2024، مشيرا إلى أنهم لن يكتفوا بالعبور لهذا الدور.

وقال سانيول في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لم ينته الأمر بعد، لا أريد الخروج من البطولة، هناك مباراة أمام إسبانيا سنستعد لها".

وأضاف: "اللاعبون مستعدون لفعل أي شيء من أجل بلادهم، جعلنا جورجيا فخورة بأفضل طريقة ممكنة، لسنا مجرد فريق يقاتل فقط، نحاول الحفاظ على استحواذ الكرة خلال كل مرحلة من مراحل اللعب".

ويلتقي منتخب جورجيا، المشارك للمرة الأولى في اليورو، مع إسبانيا، يوم الأحد المقبل، في دور الـ16.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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