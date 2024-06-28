شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الأهلي وبيراميدز قبل مواجهات اليوم فى الجولة الـ28 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بإقامة 3 مباريات، تجمع المقاولون العرب مع البنك الأهلى، بينما يستضيف الأهلى فاركو، ويلاقى سموحة نظيره بيراميدز.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 45 نقطة من 19 مباراة

المصري 45 نقطة من 27 مباراة

زد إف سى 41 نقطة من 26 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة فى المركز الاول

الأهلى 45 نقطة من 19 مباراة فى المركز الثانى

الزمالك 34 نقطة من 21 مباراة فى المركز العاشر وسيفقد ثلاثة نقاط أخري في نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.