شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة نادر قمر الدولة حكم مباراة فاركو فى الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام فاركو اليوم الجمعة. وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

يدير لقاء الأهلي وفاركو فى الجولة 28 من عمر الدوري المصري، الحكم نادر قمر الدولة، ويساعده الثنائي هشام الدسوقي وأحمد عادل عبد الفتاح، والحكم الرابع مصطفى شهدي. ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم محمد الحنفي ويساعده مصطفى عطية.

وإجمالا.. أدار نادر قمر الدولة أربع مباريات للأهلى قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر الفوز فى 3 مباريات وانتهت واحدة بالتعادل.

وللمصادفة كان آخر لقاء يديره نادر قمر الدولة تحكيمياً للأهلى أمام فاركو في 14 أبريل 2023 وانتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.