شكرا لقرائتكم خبر عن 37 صفقة معروضة على الزمالك لتكوين فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ نادي الزمالك حاليًا تكوين فريق كرة القدم النسائية، تماشيًا مع قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة الموسم الكروي الحالي.

وعُرض على الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية 37 اسما من أجل البت فيها وبحث إمكانية التعاقد مع بعضهن، ومعرفة كيفية الاستفادة من إمكانيات البعض الآخر.

وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" ألزم كافة الأندية بتكوين فريق أول كرة نسائية لاستيفاء شروط الحصول على رخصة الأندية المحترفة، وفقاً لقرار الاتحاد الدولى " فيفا"، تأهباً للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال النسخة المقبلة.