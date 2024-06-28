شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وفاركو باستاد القاهرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الاهلى وفاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.



يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 42 هدفا وتلقت شباكه 18 هدف. فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 38 هدفا.