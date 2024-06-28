شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من اتحاد الكرة عن إمكانية تعديل لائحة انتقالات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

استفسر النادي الأهلي من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم عن إمكانية تعديل لائحة بطولات الكرة النسائية والخاصة بالانتقالات، على أن تتم زيادة عدد المحترفات في الموسم الكروي الجديد من لاعبتين لثلاث لاعبات، بعد طلبات عدد من الأندية بسبب مشاركتها فى أكثر من بطولة بموسم واحد.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "النادي الأهلي استفسر عن إمكانية زيادة عدد اللاعبات المحترفات في الدوري الممتاز للكرة النسائية بالموسم الجديد، وتعديل اللائحة والسماح بالتعاقد مع حارسات مرمى أجنبيات، مثلما كان في السابق و- تحديدا موسمي 2012-2014/2013-2015 - قبل أن يتم تعديل اللائحة، ومنع الأندية من التعاقد مع حارسات مرمى أجانب أو أفريقيات".

وكان وادي دجلة تحت قيادة محمد كمال أتم في موسم 2012-2013 التعاقد مع مريم يالا، حارسة المنتخب الجزائري للسيدات لتعزيز صفوفه، بينما نجح فريق الطيران تحت قيادة أحمد كمال مطلع موسم 2014-2015، في التعاقد المغربية حسناء أية أمزوغن، قبل أن يتم إلغاء بند ضم حارسات مرمى أجانب في الكرة النسائية.

في سياق متصل قال مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة، "إن هناك- بالفعل- اتجاها قويا بتعديل اللائحة الخاصة بالانتقالات خلال الموسم الكروي المقبل، على أن تتم زيادة العدد من محترفتين لثلاث محترفات لكل فريق حسب طلباتهم، في الموسم الكروي الجديد والمقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل".

وأشار المصدر ذاته: "هذا وبجانب العمل ببعض بنود اللائحة القديمة، والتي تنص على اعتبار اللاعبات السوريات والفلسطينيات مصريات، ولن يتم احتسابهن ضمن قائمة الأجانب بالموسم الجديد، مثلما حدث في المواسم الماضية بداية من موسم 2017-2018".