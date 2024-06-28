شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وفاركو فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع فاركو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 18.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر فى جدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38.

فاز الأهلى على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، قبل أن يحقق فوزا اعتباريا على الزمالك بهدفين دون رد لرفض الفارس الأبيض خوض مباراة القمة، فيما فاز فاركو على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى آخر ظهور فى المسابقة.