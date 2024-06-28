شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بمشاركة 88 لاعبا على سواحل الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك للموسم الرياضي 2023/2024، بالإضافة لبطولة السيدات وبطولة الاشبال تحت 16 سنة، والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك ،برئاسة المهندس محمد قداح ويستضيفها نادي البحري اليوناني، وتقام البطولة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، وهيئة الثروة السمكية.

ويشارك فى البطولة 14 نادى وهى: نادي صيد الإسكندرية - نادي يخت الإسكندرية - النادى البحرى اليونانى - نادى سبورتنج -نادى الجمارك - مركز شباب الانفوشى - النادى النوبى العام -نادى طنطا الرياضى - نادى هليوبوليس الرياضى - نادى المعادى واليخت - نادى الزهور الرياضى - نادى الصيد بالدقى -نادى الجونه الرياضى وأحدى شركات صيد الأسماك ,يمثلهم 26فريق 21 فريق فى بطوله الجر والجيجنج والكاستنج ،ويشارك 5 فرق من السيدات والأشبال فى بطولة التسقيط، بإجمالي 88 لاعب ولاعبة ،ويتكون الفريق من 2 إلى 4 لاعبين .

ويتسابق اللاعبون فى بطولة الجر والجيجنج والكاستنج، على أسماك التونة - الدراك والحصان -الإنش الوقار _ المياس _العضاض _ الغزال _ الملكة _ الميرا _القاروص _ البلاميطة بأنواعها، ويحرص الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك على تطبيق قواعد الصيد الأخلاقي خلال البطولة ويشمل ذلك قاعدة الصيد والاطلاق واستخدام خيط 60 ليبرا، ومنع استخدام السبح فى الصيد واستخدام البوصة والماكينة فقط، ويعقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري والأفريقي وعضو مجلس أمناء المنظمة الدولية لرياضة صيد الأسماك.