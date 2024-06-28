شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها عندما يستضيف الأهلى نظيره فاركو فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

الأهلى يخشى انتفاضة فاركو الليلة بالدوري

يستضيف فريق الاهلى نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

ميكالى يغلق ملف استدعاء محمد صلاح للأولمبياد.. ويطلب ضم مرموش

أغلق روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، ملف استدعاء النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بعد تمسك ناديه الإنجليزى به.

غياب 11 لاعبا عن الأهلى أمام فاركو فى مباراة اليوم.. أبرزهم تاو ورضا سليم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع فاركو باستاد القاهرة الدولى.

جوميز يرسم الليلة خطة عبور الزمالك لسيراميكا بالدورى

يضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم الجمعة، الرتوش النهائية على خطة عبور سيراميكا، المقرر لها فى السابعة مساء غد السبت بالجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

المقاولون يستضيف البنك الأهلى بحثا عن الهروب من شبح الهبوط للمظاليم

يستضيف المقاولون العرب مع البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم ضمن لقاءات الجولة 28 من عمر الدوري المصري.

سموحة فى مهمة صعبة أمام بيراميدز بالدوري اليوم

تقام اليوم الجمعة مباراتين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شرطان لبقاء إبراهيما نداى فى الزمالك.. تعرف عليهما

وضع مسئولو نادى الزمالك شرطان لبقاء السنغالى إبراهيما نداى فى القلعة البيضاء وعدم رحيله بنهاية الموسم.