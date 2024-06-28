بعد انسحابه من القمة.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.