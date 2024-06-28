فيرستابين يسجل اسرع زمن في التجارب الحرة بجائزة النمسا الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول في تسجيل اسرع زمن في التجارب الحرة الاولى لسباق جائزة النمسا الكبرى على حلبة سبيلبيرج الخاصة بفريق ريد بول متقدما على اوسكار بياسترى سائق مكلارين و شارل ليكلير سائق فيراري اللذين حققا ثاني وثالث اسرع زمنين في التجارب ظهر الجمعة .

وسجل ماكس فيرستابين اسرع زمن في التجارب الحرة الاولى على الرغم من تسببه في ظهور العلم الاحمر و توقف التجارب لمدة تزيد عن خمس دقائق بعدما توقف في احدى اللفات عند الملف الاول للحلبة مؤكدا ان محرك السيارة الخاصة به لديه عطل مما اضطر المنظمون الى ايقاف التجارب و تم نقل سيارة ماكس فيرستابين الى الجراج الخاص بفريق ريد بول لكنه سرعان ما عاد ونجح في تسجيل اسرع لفة في التجارب الاولى بزمن قدره 1.05.685 دقيقة وتلاه أوسكار بياستري سائق مكلارين الذي سجل 1.05.961 دقيقة ثم شارل ليكلير سائق فيراري بزمن قدره 1.06.055 دقيقة بينما جاء في المركز الرابع الاسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بزمن 1.06.987 دقيقة .

يذكر ان مساء اليوم ايضا ستجرى التجارب التأهيلية لسباق السرعة الذي سيجرى مساء الغد ( السبت ) فيما ستجرى التجارب التأهيلية للسباق الرئيسي ظهر السبت .