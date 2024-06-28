وفد سوريا يصل جمهورية ساخا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل رئيس جمهورية ساخا ياقوتيا ٱيس نيكولاييف الخليج 365 السوري المشارك في دورة الألعاب الأولمبية العالمية الثامنة "أطفال آسيا".

وعبر الرئيس نيكولاييف خلال لقائه الخليج 365 السوري برئاسة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس البعثة فراس العزب وعضو المكتب التنفيذي نائب رئيس البعثة بشير عبود عن سعادته لوجود سوريا في البطولة مؤكداً أن لسوريا مكانة مرموقة ومميزة في دول روسيا الاتحادية.

وأشار الرئيس نيكولاييف إلى أهمية المشاركة السورية في هذه الدورة مبيناً أنه سيتم تطوير هذه الدورة نحو الأفضل إضافةً إلى الطموح في ازدياد عدد الدول المشاركة في الدورة القادمة عام 2028.

وتشارك سوريا بخمسة وعشرين لاعباً يتنافسون في ألعاب : كرة الطاولة - المصارعة الرومانية والحرة - الجمباز الإيقاعي - ألعاب القوى - الملاكمة - الجودو والسامبو.

ووصلت الدفعة الثانية من بعثة سوريا إلى ساخا مساء أمس متضمنةً لاعبي الملاكمة والجودو والسامبو وألعاب القوى علما أن لاعبي ولاعبات كرة الطاولة والمصارعة والجمباز وصلوا في وقت سابق حسب جدول المشاركات.