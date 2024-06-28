زيزو "الزمالك" مطلوب فى المنتخب الأوليمبي

ياسر رشاد - القاهرة - علمت بوابة الخليج 365 أن هناك اتصال تليفوني جرى بين محمد بركات عضو مجلس إدارة إتحاد الكره المصرى ولاعب الزمالك أحمد سيد زيزو بهدف استطلاع رأيه حول الإنضمام إلى صفوف المنتخب الأوليمبي الذي يشارك فى الدورة الأوليمبيه فى باريس الشهر المقبل ورحب زيزو مطالبا بمخاطبة مجلس إدارة نادي الزمالك لمعرفة رأيه أولا.

ومن المقرر أن يوافق المجلس بعد معرفة موقف البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويذكر أن حسام عبد المجيد هو أحد عناصر المنتخب الأولمبي أيضا وشارك معه في عدة مباريات وديه..

فى الوقت الذى رفض فيه النادى الأهلى طلب إتحاد الكره بضم الثلاثى محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور لصفوف المنتخب الأولمبي فى أوليمبياد باريس