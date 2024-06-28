الزمالك يوافق على رحيل المدافع الفلسطيني نهائيا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد محمود علاء

الجمعة 28/يونيو/2024 - 05:09 م 6/28/2024 5:09:13 PM

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على فسخ تعاقده بالتراضى مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهاية الشهر الجاري فى ظل عدم إقتناع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول باللاعب الذي لم يشارك إلا فى عدد قليل جدا من المباريات.

وتعاقد نادى الزمالك مع حمد فى فترة الانتقالات الشتويه خصوصا أن اللاعب ظهر بمستوي جيد مع منتخب فلسطين فى كأس آسيا إلا أنه لم يقدم مردودا جيدا عند انتقاله إلى صفوف الأبيض ولم يحصل على فرصة كامله. جاء رحيل المدافع الفلسطيني ليكون اللاعب الثاني بعد محمود علاء الذى رحل هو الآخر بعد أن حصل على جزء من مستحقاته وتنازل عن الجزء الاخر.