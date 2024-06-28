شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمود علاء مع الزمالك بعد رحيله عن القلعة البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسدل محمود علاء مدافع الزمالك الستار على مسيرته مع القلعة البيضاء التي استمرت لمدة 7 سنوات، بعد تسلمه الاستغناء الخاص به من نادي الزمالك، لتنتهى قصة اللاعب مع القلعة البيضاء، وينتظر حسم مصيره في الأيام المقبلة، حيث يمتلك أكثر من عرض من أندية الخليج، ومن المنتظر أن يحسم مصيره فى الأيام المقبلة.

وانضم محمود علاء لفريق الزمالك فى موسم 2016-2017 قادمًا من وادى دجلة، بعد مفاوضات قوية ورغبة أكثر من فريق فى الحصول على خدماته، ولكن القلعة البيضاء نجحت فى حسم الصفقة لصالحها.

تألق محمود علاء بالقميص الأبيض ليصبح مدافعا بدرجة هداف ليكون قلب الدفاع وحائط صد لأي هجمات للمنافسين وعرقلة أي خطر قبل أن يصل إلى مرمى الفريق الأبيض، كل هذا جعله لا غنى عنه في الزمالك ،توج محمود علاء بثمانية بطولات مع الزمالك هى الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر (3 مرات) ، كما حصل على لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر المصري السعودي "لقب ودى".

وإجمالا شارك محمود علاء في 179 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بإجمالى 15858 دقيقة لعب ورغم دوره الدفاعى إلا أنه نجح في تسجيل 41 هدف لينصب نفسه الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك ونجح في صناعة ثلاثة أهداف، بينما تلقى 35 كارت أصفر.

وفى فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية خرج محمود علاء من الزمالك معاراً لزعيم الثغر بحثاً عن المشاركة بشكل أساسى ، ولكنه سرعان ماعاد لصفوف القلعة البيضاء مع بداية هذا الموسم.