شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات جمعت الأهلي وفاركو قبل لقاء الدوري الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع فاركو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

التقى الأهلى مع فاركو في 5 مباريات، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

يدير لقاء الأهلي وفاركو، في الجولة 28 من عمر الدوري المصري، الحكم نادر قمر الدولة، ويساعده الثنائي هشام الدسوقي وأحمد عادل عبد الفتاح، والحكم الرابع مصطفى شهدي ،ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم محمد الحنفي ويساعده مصطفى عطية.

وتضم قائمة الأهلى لمواجهة فاركو كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي

الدفاع: خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني

الوسط، مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وإمام عاشور وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد

والهجوم: وسام أبو علي ومحمود كهربا وأنتوني موديست.