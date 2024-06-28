شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتقدم 2-0 على المقاولون في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أنهى البنك الأهلى الشوط الأول متقدمًا على المقاولون بهدفين دون رد في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن لقاءات الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز (دورى NILE).

افتتح التسجيل للبنك الأهلى ياو أنور في الدقيقة الأولى من المباراة ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثانى لكتيبة طارق مطصفى في الدقيقة 14 من عمر اللقاء المقام بينهما حالياً على ستاد عثمان أحمد عثمان.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد هاني - فاروق كابور - أحمد مودي

خط الوسط: محمد سالم - محمد مجلي - محمد عبد الناصر - محمود أبو الفتوح.

خط الهجوم: أسامة النجار - يواكيم أوجيرا - مامادو نياس.

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى - محمود الجزار - أيمن أشرف - محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد النادري - محمد هلال.

خط الهجوم: ياو أنور - أسامة فيصل.

ترتيب المقاولون والبنك الأهلى في الدورى

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، ويبحث الخروج من المراكز التي تقود إلى دوري المحترفين والتمسك بأمل البقاء وسط الكبار، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة ويمني النفس في البقاء بالمنطقة الآمنة في جدول المسابقة.