شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام فاركو.. وعبد الفتاح وطاهر أساسيان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فريق فاركو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

واللقاء هو السادس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 14 يونيو 2024 وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز الهدفين إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي أحد عشر هدفا، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي أفشة وإمام عاشور برصيد هدفين لكل منهما.