"امتناع ومماطلة".. نادي النجوم يطالب بوقف رخصة بيراميدز الإفريقية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

طالب نادي النجوم الذي يلعب في القسم الثاني، اتحاد الكرة المصري، بوقف رخصة نادي بيراميدز للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب امتناع الأخير عن تنفيذ قرار الاتحاد، بشأن المبلغ المستحق للنادي.

وقال النجوم في بيان رسمي: "فوجئ نادي النجوم لكرة القدم بامتناع اتحاد الكرة المصري من تسليمه مستند قرار اتحاد الكرة الخاص بالحقوق المالية المستحقة لنادي النجوم من نادي بيراميدز، وهذا القرار الذي يُعطي نادي النجوم الحق بالمطالبة رسمياً بوقف منح نادي بيراميدز ترخيص المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ما لم يقوم الأخير بدفع تلك المستحقات".

وأضاف: "وقد ماطل اتحاد الكرة تسليم هذا القرار من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثامنة مساءاً يوم أمس الخميس الموافق 27 يونيو 2024، بالرغم من وجود موعد مُسبق من اللواء حلمي مشهور مع مندوب النادي لتسليمه الخطاب، ثم طلب من مندوب نادي النجوم الحضور لاستلام هذا القرار يوم الإثنين المقبل الموافق 1 يوليو 2024، ليتضح بشكل جلي محاولة تعمد تأخير تسليم القرار إلى ما بعد انتهاء المدة القانونية التي حددتها اللوائح والمعايير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة بالبطولة الإفريقية والتي تمنع أي نادي مدين لنادي آخر من المشاركة في البطولات الأفريقية عن موسم 2024/2025".

وأتم البيان: "ونادي النجوم إذ يُعلن بهذا البيان ويهيب بالاتحاد المصري لكرة القدم سرعة تسليم هذا القرار رسمياً أو إرساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بنادي النجوم، قبل انتهاء المدة القانونية وبوقت مناسب لنادي النجوم يمكنه من ممارسة حقوقه القانونية أمام الاتحاد الإفريقي كرة القدم، ويأمل من المسئولين سرعة التحرك في هذا الشأن لحفظ حقوق نادي النجوم كأحد الأندية التي يجب على اتحاد الكرة حماية حقوقه طبقا لما نصت عليه المادة الثانية بالفقرة "د" بلائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة المصري".