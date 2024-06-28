مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بقيادة السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل مفاجأة، حيث تواجد خالد عبد الفتاح بشكل أساسي في الـ11 لاعبا للأهلي لمواجهة فاركو.

وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: ربيعة - عبد المنعم - عبد الفتاح - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء ضمن مواجهات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.