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مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بقيادة السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو في الممتاز.

وشهد التشكيل مفاجأة، حيث تواجد خالد عبد الفتاح بشكل أساسي في الـ11 لاعبا للأهلي لمواجهة فاركو.

وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: ربيعة - عبد المنعم - عبد الفتاح - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء ضمن مواجهات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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