بعد غياب 186 يوما.. لاعب الأهلي يعود لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد التشكيل الأساسي للنادي الأهلي تواجد خالد عبد الفتاح بعد غياب دام طويلا عن المشاركة مع الأهلي اساسيا.

وكانت آخر مباراة شارك فيها خالد عبد الفتاح بشكل أساسي مع الأهلي منذ 186 يوما، في السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 25 ديسمبر 2023.

ويلاقي الأهلي نظيره فاركو في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: ربيعة - عبد المنعم - عبد الفتاح - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

اقرأ أيضًا:

"امتناع ومماطلة".. نادي النجوم يطالب بوقف رخصة بيراميدز الإفريقية لهذا السبب

"هداف من الدرجة الثانية".. مفاجآت مجموعات يورو 2024 قبل انطلاق دور الـ16