شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلي وفخري لاكاي يقودان هجوم بيراميدز أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة سموحة فى إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في السابعة مساء الجمعة باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 28 من بطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile" .

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى .. أحمد الشناوي.

خط الدفاع .. محمد حمدي ، محمود مرعي ، كريم حافظ ، محمد الشيبي.

خط الوسط .. مصطفى فتحي ، مهند لاشين ، بلاتي توريه ، إبراهيم عادل.

خط الهجوم .. فيستون ماييلي ، فخري لاكاي .

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال- أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - محمود صابر.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الصدارة برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه على حصد اللقب، ويرغب الفريق السماوي في تعطيل قطار انتصارات الفريق السماوي والخروج من لقاء الليلة بنتيجة إيجابية.