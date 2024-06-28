شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وموديست وكهربا وأفشة الأبرز.. تعرف على دكة الأهلي أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة فاركو كل من، مصطفى شوبير ومحمد هاني وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق فاركو مساء اليوم في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

