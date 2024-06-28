شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب برباعية فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق البنك الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن لقاءات الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز"دورى NILE ".

وأحرز أهداف فريق البنك الاهلى ياو أنور فى الدقيقة الأولى من المباراة، ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثانى في الدقيقة 14 وسيرجى أكا فى الدقيقة 70 وجريندو الدقيقد 83 بينما سجل هدف المقاولون العرب مامادو نديوكو نياس الوحيد في الدقيقة 51 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 30 بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" محتلا المركز 14 بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.

وخاض فريق المقاولون العرب بقيادة معتمد جمال المباراة بتشكيل مكون كالتالى :

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد هاني - فاروق كابور - أحمد مودي

خط الوسط: محمد سالم - محمد مجلي - محمد عبد الناصر - محمود أبو الفتوح.

خط الهجوم: أسامة النجار - يواكيم أوجيرا - مامادو نياس.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى يضم كل من :

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى - محمود الجزار - أيمن أشرف - محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد النادري - محمد هلال.

خط الهجوم: ياو أنور - أسامة فيصل.