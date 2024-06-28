شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لخوض مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة فاركو التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

كان كولر قد عقد محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ‏من الدوري الممتاز‎.‎

واللقاء هو السادس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 14 يونيو 2024 وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز الهدفين إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي أحد عشر هدفا، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي أفشة وإمام عاشور برصيد هدفين لكل منهما.