شكرا لقرائتكم خبر عن بنفس نتيجة الدور الأول.. الأهلى يهزم فاركو بثنائية "الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق الأهلي في الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي نفس نتيجة الدور الأول التي فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 2 / 1.

بهذا الفوز رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة في المركز الـ15 بجدول المسابقة.

سدد أكرم توفيق تصويبة بعيدة المدى في الدقيقة 11، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فاركو، وتوقف اللعب في الدقيقة 13 نتيجة إصابة محمد الشناوي بعد التحام في الكرة مع عمرو جمال، ولعب حسين الشحات عرضية رائعة في ظهر دفاع فاركو لوسام أبو علي في الدقيقة 26 ولكن كانت الكرة سريعة وأبعدها محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو قبل أن يصل لها أبو علي.

افتتح الأهلي التسجيل في شباك فاركو في الدقيقة 39 من عمر المباراة من كرة رائعة "وان تو" بين حسين الشحات ووسام أبو علي قبل أن يسددها الشحات بيمناه على يسار حارس مرمى فاركو، وأهدر وسام أبو علي فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41 بعدما استلم الكرة وسددها ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى فاركو، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي في الدقيقة 52 من هجمة خطيرة لفاركو الذي بدأ الشوط الثاني بشكل ضاغط على دفاع الأهلي أملا في إدراك هدف التعادل، ونجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد استغلال طاهر محمد خطأ من ياسين مرعي لاعب فاركو ولعبها عرضية للشحات سددها بيمناه ولكن ارتطمت بقدم مدافع الفريق السكندري في طريقها للمرمى.

وسجل جيفرسون انكادا هدف التعديل لفاركو في الدقيقة 59 من استغلال خطأ محمد عبد المنعم داخل منطقة جزاء الأهلي وسددها صاروخية في زاوية صعبة لمرمى الشناوي.

وهدد وسام أبو على مرمى فاركو بتصويبة في الدقيقة 66 ولكن ارتطمت بجسم لاعب فاركو ومرت بجوار القائم الأيمن، وبعدها سدد كريم فؤاد تصويبة ولكن جاءت سهلة في يد شيكا حارس فاركو، وسدد الشحات تصويبة رائعة في الدقيقة 72 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى فاركو.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 80 بنزول أنتوني موديست وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بدلا من وسام أبو علي وطاهر محمد وإمام عاشور، وسدد كريم فؤاد تصويبة رائعة في الدقيقة 81 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى فاركو، وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 93 بنزول اليو ديانج ومحمد هاني بدلا من مروان عطية وحسين الشحات، وتعرض أكرم توفيق لإصابة في الركبة قبل نهاية المباراة وخرج مصابا، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي 2/1.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد نديم – محمود البدري – جابر كامل – أحمد جمال – محمد فخري – محمود جهاد – شكري نجيب – سيف تيري – وليد علي فرج.