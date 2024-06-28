شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق أعمدة الإنارة باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الحكم محمد سلامة، إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز عقب انتهاء المدة القانونية والمقدرة بـ 20 دقيقة، وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى، لعدم إمكانية إصلاح كشافى الإضاءة، وذلك بعد أن نشب حريق بأعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

ونشبت حريق داخل أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثانى التى على أثرها تم إيقاف اللقاء وتدخل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الأمر، وهو ما تم بالفعل، وتم عمل محضر بالتلفيات الناتجة عن الحريق.

وكانت النتيجة بين الفريقين التعادل الإيحابى 1-1 ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبي الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق سموحة عن طريق أحمد خالد والنيجيرى جونيور أجاى وحسام حسن بينما هجمات فريق بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل و فيستون ماييلي.

وخاض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم، بركات حجاج، عمرو قلاوة.

خط الوسط: محمد كناريا، حمدى علاء، أحمد خالد، دوكو دودو.

الهجوم: حسام حسن، مصطفى البدرى، جونيور أجاى.

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمود مرعي، كريم حافظ، محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي، مهند لاشين، بلاتي توريه، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، فخري لاكاي .

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الصدارة برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه على حصد اللقب، ويرغب الفريق السماوي في تعطيل قطار انتصارات الفريق السماوي والخروج من لقاء الليلة بنتيجة إيجابية.

