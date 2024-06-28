شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل أون تايم سبورت: بيراميدز يطالب باحتساب نتيجة مباراة سموحة 2-0 لصالحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صلاح العقدة مراسل أون تايم سبورت، أن ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز، طالب باحتساب نتيجة مواجهة سموحة لصالح الفريق السماوى 2-0، وذلك وفقا للائحة لجنة المسابقات.

وكان الحكم محمد سلامة قد قرر إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز، عقب انتهاء المدة القانونية وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى، وذلك بعد نشوب حريق بأحد أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

ونشب حريق بأحد أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثانى، وعلى أثرها تم إيقاف اللقاء وتدخّل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الأمر.

وكانت النتيجة بين الفريقين التعادل الإيحابى 1-1 ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وخاض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم ، بركات حجاج ، عمرو قلاوة.

خط الوسط: محمد كناريا ، حمدى علاء ، أحمد خالد ، دوكو دودو.

الهجوم: حسام حسن ، مصطفى البدرى ، جونيور أجاى.

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي ، محمود مرعي ، كريم حافظ ، محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي ، مهند لاشين ، بلاتي توريه ، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي ، فخري لاكاي .

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الصدارة برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه على حصد اللقب، ويرغب الفريق السماوي في تعطيل قطار انتصارات الفريق السماوي والخروج من لقاء الليلة بنتيجة إيجابية.