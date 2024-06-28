شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل حسن السعدنى يتسلم جائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

تسلم الزميل حسن السعدني الناقد الرياضي باليوم السابع، اليوم الجمعة، جائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية، بعد الفوز بها بموضوع عن الألعاب الإلكترونية والدوبامين، كأفضل تحقيق صحفي في 2023.

وأقام مجلس أمناء الجائزة اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 حفلا كبيرا لتسليم الجائزة، في مبني على ومصطفى أمين بمؤسسة أخبار اليوم العريقة.

وأعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية، الفائزين بالجوائز عن الأعمال المنشورة في عام 2023، بعد انتهاء اللجان من فرز الأعمال المقدمة في مجالات التحقيق الصحفي والقصة الإنسانية والصورة الصحفية وصحافة الفيديو.

واعتمد المجلس الفائزين بالجوائز، حيث حصل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح على جائزة شخصية العام الصحفية، كما فاز الكاتب الصحفي الكبير عبد الله عبد السلام (الأهرام) بجائزة أفضل كاتب مقال، وفاز الصحفي حسن السعدني (الخليج 365) بجائزة التحقيق الصحفي عن موضوع "الألعاب الإلكترونية وإدمان السم المضيء"، وفازت الصحفية إيمان حنا (الخليج 365) بجائزة القصة الإنسانية عن "المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك"، وفازت الصحفية منال عبيد (الأهرام) بجائزة صحافة الفيديو عن موضوع "الرمال المتحركة تدفن قرية بأكملها في الوادي الجديد"، وفازت الصحفية الشابة سارة أبو شادي (موقع مصراوي) بجائزة الشباب عن موضوع "أطباء السخرة.. محنة الأطباء المقيمين في المستشفيات الحكومية".

وفاز المصور الصحفي طارق وجيه (موقع المصري اليوم) بجائزة أفضل صورة صحفية عن "مظاهرة حاشدة في الأزهر بعد صلاة الجمعة دعما لغزة والأقصى".

كما قرر مجلس الأمناء منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي الكبير جمال حسين، إضافة إلى جائزة الأول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وفازت بها منار على ممدوح، وجائزة الأول قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وفاز بها بدر الدين حسن محمد.



الزميل حسن السعدنى يتسلم الجائزة



أشرف صبحى وزير الشباب



الزملاء المكرمون بجائزة مصطفى وعلى أمين



الزميل حسن السعدنى والعائلة



الزميل حسن السعدنى يستلم الجائزة



حسن السعدنى مع جائزة مصطفى وعلى أمين



حسن السعدنى وجائزة مصطفى وعلى أمين