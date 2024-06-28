شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: الماس الكهربائى ظرف قهرى وستتم إعادة مباراة سموحة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول برابطة الأندية ولجنة المسابقات، أن انقطاع الكهرباء فى مباراة سموحة وبيراميدز، على استاد الإسكندرية، جاء بسبب ماس كهربائى، وهو ما يعد ظرفا قهريا يستوجب إعادة المباراة.

وقال المصدر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه سيتم تحديد موعد جديد لإقامة مباراة سموحة وبيراميدز ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، من بدايتها وليست من وقت نشوب الحريق.

وأضاف المصدر، إن المباراة ستكون 90 دقيقة بشكل طبيعى، مع مشاركة الهانى سليمان حارس مرمى سموحة فى اللقاء بشكل طبيعى رغم تلقيه بطاقة حمراء فى اللقاء الذى تم إلغاؤه، على أن يطبق الإيقاف على الحارس من المباراة التى ستقام بعد مباراة بيراميدز "المعادة"، مع تطبيق كافة القرارات المترتبة على الإنذارات بعد تلك المباراة أيضًا.