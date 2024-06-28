شكرا لقرائتكم خبر عن كولر عن ضغط مباريات الأهلى: ما يحدث لا أراه فى أى مكان بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "من واقع خبراتي الكبيرة في التدريب على مدار سنوات طويلة، فإن ما أراه هنا لا أراه في أي مكان في العالم أن ألعب 20 مباراة في ظرف شهرين لا يوجد في أي مكان آخر".

وأضاف: "لا أحد يلعب ثلاثة أرباع الموسم في شهرين وباقي المباريات توزع على باقي الموسم، ولا بد أن يكون هناك حلا لتوزيع المباريات بشكل مناسب".

وتابع: "اللاعبون ليسوا ماكينات، ولا يتحملون هذا الضغط، ليس على المستوى البدني فقط ولكن على المستوى الذهني أيضا ومرهق بدنيا وذهنيا بشكل مخيف على اللاعبين".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "أحاول منح اللاعبين أجازات وأقوم بعملية التدوير لتخفيف الضغط على اللاعبين، ولكن اللاعبين الدوليين لا يحصلون على إجازات، وهناك لاعبون لا يحصلون على راحة على مدار الموسم بالكامل، وهو مرهق لهم بشكل مميت وفي نهاية الموسم يظهر المستوى بهذا الشكل الذي عليه الفريق في الوقت الراهن، في ظل هذه الظروف الصعبة، ولكن نحاول إخراج أفضل شيء عند اللاعبين".