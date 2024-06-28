شكرا لقرائتكم خبر عن نص لائحة إعادة مباراة سموحة وبيراميدز وموقف مشاركة الهانى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة أنه سوف تتم إعادة مباراة سموحة وبيراميدز كاملة عقب إلغائها فى الجولة الـ28 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بكامل وقتها، وذلك بناء على اللائحة، نظرا لعدم استكمالها لنشوب حريق فى أحد كشافات الإنارة على استاد الإسكندرية.

وجاءت المادة بلائحة لجنة المسابقات كالتالى "مادة 42 في اللائحة تنص على إعادة المباراة حال إلغائها لظروف قهرية وهو ما تنطبق عليها الحالة، أما بالنسبة للإنذارات والطرد يتم احتسابها بشكل طبيعي، بمعنى أنه في حالة إن كانت المباراة التالية للفريقين بيراميدز وسموحة مثلا فلن يلعب الهاني سليمان في المباراة، أما في حالة لعبها لاحقا فسيتم إيقافه في المباراة التالية أيا كان الفريق الذي سيواجه سموحة- كما حدث مع محمد شحاتة- وبالنسبة للاعبين الذين كانوا موقوفين قبل المباراة، فسيستمر إيقافهم في المباراة أيا كان موعد إقامتها".

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد إعادة المباراة بعد انتهاء مباريات الجولة الـ28 للمسابقة، وسيبدأ الفريقان المباراة كاملين بـ11 لاعبا، ولن يلعب سموحة على سبيل المثال منقوصا.

وكان الحكم محمد سلامة قد قرر إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز، عقب انتهاء المدة القانونية وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى، وذلك بعد نشوب حريق بأحد أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

ونشب حريق بأحد أعمدة الإنارة ومدرجات ستاد الإسكندرية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثانى، وتم على أثرها إيقاف اللقاء، وتدخَّل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الأمر.

وكانت النتيجة بين الفريقين التعادل الإيجابى 1-1 ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".