شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تكشف سبب اشتعال النيران فى أبراج الإنارة باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صلاح العقدة، مراسل أون تايم سبورت، سبب اشتعال النيران في أعمدة الإنارة باستاد الإسكندرية، موضحًا أن هناك ماس كهربائى نشب في غرفة التحكم بأحد أبراج الإنارة ما تسبب فى بداية الحريق وكابالات غرفة الفار تأثرت بالحريق.

وأوضح صلاح العقدة أن أمن الاستاد أبلغ مراقب المباراة بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق حاليًا.

ومنح محمد سلامة حكم المباراة مهلة 20 دقيقة إلى الجهات المعنية باستاد الإسكندرية لعودة الأجواء والإنارة مرة أخرى لاستكمال مواجهة سموحة أمام بيراميدز عقب اشتعال النيران في اللقاء الذى يجمعهما ضمن الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن حسام حسن مهاجم فريق سموحة من تسجيل هدف التقدم لفريقه بمرمى بيراميدز في الدقيقة 15 من علامة الجزاء.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق سموحة عن طريق أحمد خالد والنيجيرى جونيور أجاى وحسام حسن بينما هجمات فريق بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل و فيستون ماييلي.

وخاض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم ، بركات حجاج ، عمرو قلاوة ،

خط الوسط: محمد كناريا ، حمدى علاء ، أحمد خالد ، دوكو دودو.

الهجوم: حسام حسن ، مصطفى البدرى ، جونيور أجاى.

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي ، محمود مرعي ، كريم حافظ ، محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي ، مهند لاشين ، بلاتي توريه ، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي ، فخري لاكاي .

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الصدارة برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه على حصد اللقب، ويرغب الفريق السماوي في تعطيل قطار انتصارات الفريق السماوي والخروج من لقاء الليلة بنتيجة إيجابية.