شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لدينا 15 مباراة بالدورى.. وجميع اللاعبين سيحصلون على فرصة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق المطلوب أمام فاركو، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي، إن المباراة أقيمت وسط درجات حرارة مرتفعة زادت من صعوبة اللقاء على الفريقين، وأن الأهلي حصل على نقاط المباراة بعد تسجيل هدفين رغم استقبال هدف نتيجة غياب التركيز.

وأضاف أنه سوف يشاهد المباراة من جديد ويقف على الإيجابيات والسلبيات ليتم العمل على علاجها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يقوم به الجهاز الفني باستمرار.

وأشار إلى أن ضغط المباريات لا يمكن تحمله وأن اللاعبين ليسوا ماكينات ليتم استهلاكهم من خلال إقامة لقاء كل 48 ساعة، وأن هذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم أن يخوض فريق 20 مباراة من أصل 34 أسبوعاً، بما يعادل حوالي ثلاثة أرباع الموسم خلال هذه الفترة القصيرة.

وأشار كولر إلى أنه يقوم بجهود كبيرة للتعامل مع هذا الأمر من خلال تدوير مشاركة اللاعبين، ولكن يبقى هناك إرهاق ذهني شديد يعاني منه الفريق ويتسبب في المستوى البدني الذي يراه الجميع.

وقال: ما زال لدينا 15 مباراة متبقية ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين والجميع سوف يحصلون على الفرصة، وبسبب الإجهاد نضطر إلى منح عدد محدد من الدقائق للاعبين.