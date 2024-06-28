شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لفاركو: الأهلى استفاد من إلغاء القمة.. وواجهنا القطبين فى وقت قصير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - عمر مرادالجمعة، 28 يونيو 2024 10:14 م
وأضاف أحمد خطاب في المؤتمر الصحفي: "إلغاء مباراة الزمالك أمام الأهلي أعطى الأهلي فرصة للراحة، وأشكر اللاعبين على روحهم وتركيزهم خلال اللقاء".
وأضاف: "قمنا بالتحضير بشكل جيد للمباراة ولكن الهدف الثاني جاء في توقيت صعب وغيّر مجريات اللقاء".
وتابع: "في بعض الأوقات قد ترى بأن الوضع صعب بمواجهة الأهلي والزمالك مرتين في وقت قصير، ولكن مثل هذه المواجهات تعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم".
وأردف: "دائما مواجهات الأهلي والزمالك صعبة، ولكن شخصية اللاعبين تغيرت وأصبحنا نحب تلك المواجهات الصعبة".
واختتم: "خوض مباريات الأهلي والزمالك في وقت قصير شيء إيجابي، ويعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم، وسنحاول أن نعمل في المباريات المقبلة من أجل الفوز".
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