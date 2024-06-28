شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لفاركو: الأهلى استفاد من إلغاء القمة.. وواجهنا القطبين فى وقت قصير والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، إن اللاعبين نفذوا التعليمات المطلوبة منهم في مباراة الأهلي رغم الضغط الذي يقع علينا، موضحا أن الفريق يواجه سوء توفيق بسبب ضغط المباريات الأخيرة".

وأضاف أحمد خطاب في المؤتمر الصحفي: "إلغاء مباراة الزمالك أمام الأهلي أعطى الأهلي فرصة للراحة، وأشكر اللاعبين على روحهم وتركيزهم خلال اللقاء".

وأضاف: "قمنا بالتحضير بشكل جيد للمباراة ولكن الهدف الثاني جاء في توقيت صعب وغيّر مجريات اللقاء".

وتابع: "في بعض الأوقات قد ترى بأن الوضع صعب بمواجهة الأهلي والزمالك مرتين في وقت قصير، ولكن مثل هذه المواجهات تعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم".

وأردف: "دائما مواجهات الأهلي والزمالك صعبة، ولكن شخصية اللاعبين تغيرت وأصبحنا نحب تلك المواجهات الصعبة".

واختتم: "خوض مباريات الأهلي والزمالك في وقت قصير شيء إيجابي، ويعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم، وسنحاول أن نعمل في المباريات المقبلة من أجل الفوز".