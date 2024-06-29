الزمالك يبحث عن الفوز أمام سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للعودة للمشاركة في بطولة الدوري العام المصري، بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في استكمال المسابقة مرة أخرى.



ويبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز، خاصة بعدما لم يلعب مباراة الأهلي التي كان مقرر لها الثلاثاء الماضي، ليتم اعتبار المارد الأحمر فائزًا باللقاء وسوف يُخصم منه 3نقتط مع نهاية الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، بعدما فاز على نظيره نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة من مساء السبت، والتي سيشهدها ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تُنقل مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.