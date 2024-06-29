اخبار الرياضه

المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال ويعلن بديله

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، قبول اعتذار معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن الاستمرار في منصبه مع الفريق.

وقام معتمد جمال، بتوجيه اعتذاره إلى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والرحيل عن الفريق بعد الهزيمة من البنك الأهلي برباعية اليوم، في .

وأسند مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مهمة تولي القيادة الفنية للفريق إلى طلعت محرم.

وكان فريق المقاولون العرب تلقى الهزيمة من البنك الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة من 26 مباراة خاضهم بالمسابقة.
أقرأ أيضاً

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا