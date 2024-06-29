المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال ويعلن بديله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، قبول اعتذار معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن الاستمرار في منصبه مع الفريق.

وقام معتمد جمال، بتوجيه اعتذاره إلى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والرحيل عن الفريق بعد الهزيمة من البنك الأهلي برباعية اليوم، في الدوري المصري.

وأسند مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مهمة تولي القيادة الفنية للفريق إلى طلعت محرم.

وكان فريق المقاولون العرب تلقى الهزيمة من البنك الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة من 26 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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