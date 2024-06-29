مصدر لـ "الخليج 365: تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري والداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" أنه تم تعديل موعد إقامة مباراة الاتحاد السكندري والداخلية في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن المباراة تم تعديل موعدها لتقام في تمام الساعة 5:30 مساء غدا السبت، بدلا من الساعة السابعة.

ويحتل نادي الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما حل الداخلية في المركز الـ18 والأخير برصيد 18 نقطة.

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