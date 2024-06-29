مستنكرًا الضغط على اللاعبين.. كولر: أخوض 20 مباراة من أصل 34 بالموسم خلال شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إن لاعبيه يعانون من الإجهاد بسبب ضغط المباريات.

وأضاف كولر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو، مساء الجمعة: "أخوض 20 مباراة خلال شهرين من أصل 34 مباراة بالموسم ولا يوجد وقت كافِ لإراحة اللاعبين لابد أن نصل إلى حل".

وتابع المدرب السويسري: "أحاول بقدر الإمكان أن أريح اللاعبين خاصة أن هناك 18 لاعبًا دوليًا بالفريق وأخوض مباراة كل 48 ساعة واللاعبون لا يحصلون على راحة لمدة عام كامل وإذا لم يحصل اللاعبون على راحة ثلاثة أسابيع سنعاني كل موسم".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى أن مباراة فاركو كانت صعبة وما زاد من صعوبتها درجة الحرارة التي لم يعتادوا عليها ولكن كان الهدف الأهم لهم هو الفوز.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره فاركو ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

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