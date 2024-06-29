الزمالك يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية بعد مكالمة حسين لبيب المسربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك بعد المكالمة التي تم تسريبها لرئيس مجلس إدارته حسين لبيب.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الزمالك يدرس اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة مسربة لحسين لبيب يتحدث خلالها عن خوضهم مباراة سيراميكا كليوباترا في موعدها مكتفيين بعدم خوض مباراة الأهلي.

وأوضح لبيب خلال المكاملة المسربة ذاتها أن خوضهم مباراة سيراميكا يأتي بعدما تحقق ثلاثة مطالب من أصل 4 وهم: التحقيق مع حكام مباراة المصري، إعلان جدول الدوري لنهاية الموسم وعدم تدخل عامر حسين في لجنة المسابقات ولكنه شدد في الوقت ذاته على صعوبة خوض مباريات الدور الأول قبل بداية الدور الثاني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا عند السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات الدوري.

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